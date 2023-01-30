Террорист-смертник совершил взрыв в мечети в Пакистане

Террорист-смертник совершил взрыв в мечети в пакистанском Пешаваре. Два человека погибли, более 70 пострадали. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Взрыв произошел недалеко от полицейского участка в пакистанском городе Пешевар. Как сообщили представители служб безопасности, террорист взорвал бомбу, когда находился в мечети в первом ряду. В результате два человека погибли, еще более 70 пострадали. Точное количество жертв уточняется.