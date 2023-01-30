Потасовка из-за женщин в московском метро попала на видео

В московском метро мужчины устроили потасовку из-за женщин и детей, вынужденных стоять в вагоне. Инцидент на «фиолетовой» ветке попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

Конфликт начался из-за пассажира, который агрессивно пристыдил мужчин, занявших в вагоне сидячие места. Он заявил, что это неправильно, ведь в поезде находятся женщины и дети, которые имеют приоритетное право на использование сидений. Мужчина подчеркнул, что его цель — «поднять полвагона».

Мужчины, которых критиковал недовольный пассажир, попытались успокоить его. Завязалась потасовка, в результате которой защинчика конфликта вытолкнули из вагона на станции «Рязанский проспект».