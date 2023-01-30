В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
42 минуты назад

Потасовка из-за женщин в московском метро попала на видео

Мослента

В московском метро мужчины устроили потасовку из-за женщин и детей, вынужденных стоять в вагоне. Инцидент на «фиолетовой» ветке попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

Конфликт начался из-за пассажира, который агрессивно пристыдил мужчин, занявших в вагоне сидячие места. Он заявил, что это неправильно, ведь в поезде находятся женщины и дети, которые имеют приоритетное право на использование сидений. Мужчина подчеркнул, что его цель — «поднять полвагона».

Мужчины, которых критиковал недовольный пассажир, попытались успокоить его. Завязалась потасовка, в результате которой защинчика конфликта вытолкнули из вагона на станции «Рязанский проспект».

Ранее в Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро. 33-летний уроженец Курска избил своих оппонентов в вагоне и попал на видео.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители