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1 час назад

СМИ сообщили о взрыве в Херсоне

Никита Бородкин

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на украинские СМИ.

СМИ сообщили о взрыве в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Местные издания также сообщают о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне.

Напомним, что российские войска наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Обстрелу подвергаются объекты связи, управления и энергетики.

В частности, 26 января воздушная тревога прозвучала по всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Виннице, Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях. В Минобороны РФ подчеркивали, что удары сорвали перевозку оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронт, а также нарушили работу украинских производств по ремонту и восстановлению военной техники. Для атаки использовались средства воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

Происшествия,Минобороны России,
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