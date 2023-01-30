СМИ сообщили о взрыве в Херсоне

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на украинские СМИ.

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Местные издания также сообщают о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне.

Напомним, что российские войска наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Обстрелу подвергаются объекты связи, управления и энергетики.