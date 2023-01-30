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33 минуты назад

Россиян осудили условно за воспитание дочери приковыванием цепью к батарее

Lenta.ru

Минусинский городской суд Красноярского края вынес приговор родителям несовершеннолетней дочери, которые приковывали ее цепью к батарее в воспитательных целях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Россиян осудили условно за воспитание дочери приковыванием цепью к батарее
Фото: UnsplashUnsplash

Супруги, проживающие в Минусинске, признаны виновными по статьям 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Им назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Отец девочки освобожден из-под стражи в зале суда.

Из материалов дела следует, что несовершеннолетняя несвоевременно возвращалась домой, приходя позже установленного родителями времени. Желая повлиять на ее поведение, родители приковывали ногу ребенка цепью к металлической трубе отопления, когда уезжали по делам из дома. Этот метод воспитания супруги использовали до июля 2022 года.

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