Россиян осудили условно за воспитание дочери приковыванием цепью к батарее

Минусинский городской суд Красноярского края вынес приговор родителям несовершеннолетней дочери, которые приковывали ее цепью к батарее в воспитательных целях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

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Супруги, проживающие в Минусинске, признаны виновными по статьям 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Им назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Отец девочки освобожден из-под стражи в зале суда.