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1 час назад

Россиянин шел по улице и обварился кипятком

Lenta.ruиещё 1

Житель Петербурга обварился кипятком из-за коммунальщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Как сообщили в «Теплосети», россиянин шел по улице и оказался в районе коммунальной аварии, где его окатило кипящей водой из трубы. Уточняется, что инцидент произошел в районе улицы Бассейной.

Пострадавшего доставили в НИИ Скорой помощи, но после обследования мужчина отказался от госпитализации и отправился лечиться домой.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком и обварились насмерть. Несчастный случай произошел, когда рабочие спускались в подвал, чтобы перекрыть задвижку, под ними сломалась ветхая деревянная лестница.

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