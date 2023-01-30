Житель Петербурга обварился кипятком из-за коммунальщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Как сообщили в «Теплосети», россиянин шел по улице и оказался в районе коммунальной аварии, где его окатило кипящей водой из трубы. Уточняется, что инцидент произошел в районе улицы Бассейной.

Пострадавшего доставили в НИИ Скорой помощи, но после обследования мужчина отказался от госпитализации и отправился лечиться домой.