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54 минуты назад

Утопившего знакомую в реке Петербурга отправили в психбольницу на лечение

Lenta.ru

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение в психбольницу 27-летнего местного жителя Илью Филимонова, утопившего в реке Монастырке свою знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Утопившего знакомую в реке Петербурга отправили в психбольницу на лечение
Фото: ТАССТАСС

Мужчина обвинялся в убийстве.

По версии следствия, 8 августа Филимонов на набережной у Лазаревского сквера умышленно толкнул женщину в спину, и она упала в реку. После этого подсудимый подошел к ней, обхватил руками ее шею и погрузил в воду. Женщина погибла на месте происшествия.

Филимонов полностью признал вину. Его арестовали 10 августа. Тогда на слушаниях он заявлял о скорой ядерной войне.

В социальных сетях мужчина называл себя видеоблогером, судя по постам увлекался православием. Погибшей женщине было 33 года.

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