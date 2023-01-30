Утопившего знакомую в реке Петербурга отправили в психбольницу на лечение

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение в психбольницу 27-летнего местного жителя Илью Филимонова, утопившего в реке Монастырке свою знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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Мужчина обвинялся в убийстве.

По версии следствия, 8 августа Филимонов на набережной у Лазаревского сквера умышленно толкнул женщину в спину, и она упала в реку. После этого подсудимый подошел к ней, обхватил руками ее шею и погрузил в воду. Женщина погибла на месте происшествия.

Филимонов полностью признал вину. Его арестовали 10 августа. Тогда на слушаниях он заявлял о скорой ядерной войне.