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34 минуты назад

СМИ: на северо-востоке Ирака беспилотник упал на крышу жилого дома

ТАСС

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на крышу жилого дома в провинции Киркук, расположенной на северо-востоке Ирака. Об этом в понедельник сообщил информационный портал Shafaq news со ссылкой на источник в местных силах безопасности.

Беспилотник упал на крышу жилого дома в Ираке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, инцидент произошел рано утром в понедельник. Жертв в результате крушения беспилотника нет. Согласно первоначальным данным, он мог принадлежать ВС Франции. Другие подробности случившегося не приводятся.

По версии иракского телеканала Rudaw, причиной крушения БПЛА стала техническая неисправность.

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