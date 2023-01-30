Беспилотник упал на крышу жилого дома в Ираке

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на крышу жилого дома в провинции Киркук , расположенной на северо-востоке Ирака . Об этом в понедельник сообщил информационный портал Shafaq news со ссылкой на источник в местных силах безопасности.

По его данным, инцидент произошел рано утром в понедельник. Жертв в результате крушения беспилотника нет. Согласно первоначальным данным, он мог принадлежать ВС Франции. Другие подробности случившегося не приводятся.