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41 минуту назад

Экс-следователь занялся криптовалютой и обманул россиян на 200 миллионов рублей

Lenta.ru

В Михайловке Волгоградской области в отношении бывшего следователя СКР, который занялся криптовалютой и обманул 12 человек на более чем 200 миллионов, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает V1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Россиянина обвиняют по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Дело возбуждено на основе обращений потерпевших. 12 человек рассказали, что экс-следователь обещал хороший заработок на криптовалюте, а потом исчез с вложенными деньгами.

По словам потерпевших, в начале 2022 года мужчина занялся трейдингом и сделался специалистом по криптовалюте и майнингу. В центре города он открыл офис со значком биткоина и предложил знакомым вложиться. Экс-следователь имел хорошую репутацию, потому многие передали ему крупные суммы без договоров, однако позже забили тревогу — мужчина перестал выходить на связь. Сообщается, что он покинул город и может находиться за пределами страны.

Ранее сообщалось,что в Дагестане бухгалтера школы-интерната отправили в колонию за хищение 58 миллионов рублей.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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