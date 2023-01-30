Беременную россиянку заподозрили в жестоком избиении ребенка

Беременную жительницу Бурятии заподозрили в нанесении побоев пятилетнему сыну, сообщает портал «Байкал Daily».

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Инцидент произошел в Закаменском районе. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение ЦРБ. По предварительным данным, мальчика жестоко избила его собственная мать. Сейчас женщина находится в больнице и ждет появления второго ребенка.

В отношении россиянки составили административный протокол, после родов будет решаться вопрос о постановке семьи на профилактический учет. Мальчика отправили в Закаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.