В Москве найден мертвым курсант университета МВД России

На северо-западе Москвы обнаружен мертвым 18-летний юноша на козырьке подъезда жилого дома. Об этом сообщает «МК».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным издания, тело молодого человека с травмами, характерными при падении с высоты, нашли вечером 29 января в районе Пятницкого шоссе.

Погибший был курсантом второго курса Московского университета МВД России. Проводится проверка для установления обстоятельств гибели юноши. Основная версия: он покончил с собой.