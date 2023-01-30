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14 минут назад

В Москве найден мертвым курсант университета МВД России

Lenta.ru

На северо-западе Москвы обнаружен мертвым 18-летний юноша на козырьке подъезда жилого дома. Об этом сообщает «МК».

В Москве найден мертвым курсант университета МВД России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, тело молодого человека с травмами, характерными при падении с высоты, нашли вечером 29 января в районе Пятницкого шоссе.

Погибший был курсантом второго курса Московского университета МВД России. Проводится проверка для установления обстоятельств гибели юноши. Основная версия: он покончил с собой.

29 января сообщалось о тройном убийстве, совершенном на севере Москвы. По предварительным данным, мужчина убил сына и жену, а затем лишил жизни себя. Их тела обнаружены в квартире на Флотской улице в Головинском районе столицы.

Происшествия,МВД России,МГУ,
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