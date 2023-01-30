В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
47 минут назад

Российского топ-менеджера обвинили в попытке хищения 50 миллионов рублей

Lenta.ru

В Ярославле следователь МВД предъявил обвинение в попытке хищения 50 миллионов рублей под видом выплаты «золотого парашюта» бывшему топ-менеджеру предприятия «ЯШЗ Авиа» Кириллу Васильеву и его жене Жанете Стумбрайте. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Российского топ-менеджера обвинили в попытке хищения ₽50 млн
Фото: ТАССТАСС

Предприятие, ставшее потерпевшим по делу, является крупнейшим российским разработчиком и производителем авиационных шин для самолетов, вертолетов и наземной спецтехники Минобороны, ФСБ и Росгвардии.

По версии следствия, в 2020 году фигуранты дела планировали похитить средства «ЯШЗ Авиа», оформив выплаты по фиктивному трудовому договору. Васильев занимал должность заместителя управляющего директора, благодаря чему знал особенности документооборота на предприятии, а также был в доверительных отношениях с главой предприятия. Васильев фиктивно устроил свою супругу, без высшего образования, имевшую специальность портнихи. Ей же и предназначался «золотой парашют».

Афера вскрылась, когда Жанета Стумбрайте обратилась в суд с иском о выплате ей денег, однако получила отказ из-за недоказанности трудовых отношений с предприятием. Васильева и его жену обвинили в покушении на мошенничество.

Происшествия,Кирилл Васильев,Росгвардия,Коммерсант,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители