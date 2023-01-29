РФ выразила соболезнования в связи с жертвами после землетрясения в Иране

Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Западный Азербайджан в северо-западной части страны.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале диппредставительства. "Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", — сказано в заявлении посольства. В субботу, 28 января, вечером в районе города Хой на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9.

В сети появились фотографии, на которых видны многочисленные разрушения жилых домов и транспорта. Позднее агентство IRNA сообщало о двух погибших и еще 664 пострадавших. 29 января агентство Mehr передавало, что на северо-западе Ирана произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5. Уточнялось, что сейсмособытие было зафиксировано в районе города Хой в провинции Западный Азербайджан.