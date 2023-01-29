Девушку с крупной партией кокаина в желудке задержали во Внуково

Во Внуково в желудке девушки, прилетевшей из Стамбула, нашли полкило кокаина. Содержимое два дня доставали в больнице, сообщается в Telegram-канале Baza.

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Из Стамбула в Москву прилетела 23-летняя девушка.

Сотрудники таможни посчитали нужным проверить ее. Рентген показал, что в желудке девушки находились десятки свертков. Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажирку. Было принято решение отвезти ее в больницу. За походами девушки в туалет тщательно следили, поэтому спустя два дня полицейским удалось найти 90 черных свертков. Экспертиза показала, что там находилось 446 граммов кокаина.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет за контрабанду наркотиков.