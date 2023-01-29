В Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в гуммиссии ООН

В аэропорту столицы Сомали Могадишо был обстрелян российский вертолёт, участвующий в гуманитарной миссии ООН.

Фото: CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen / CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

Пострадавших в результате обстрела нет, пилоты продолжают работу.

По предварительным данным, к обстрелу вертолёта причастна группировка «Аш-Шабаб».

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