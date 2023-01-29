В Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в гуммиссии ООН

В аэропорту столицы Сомали Могадишо был обстрелян российский вертолёт, участвующий в гуманитарной миссии ООН.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.
Пострадавших в результате обстрела нет, пилоты продолжают работу.
По предварительным данным, к обстрелу вертолёта причастна группировка «Аш-Шабаб».
Ранее Вооружённые силы США в результате спецоперации ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство»* Билала ас-Судани на севере Сомали.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.