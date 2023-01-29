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1 час назад

В аэропорту Могадишо обстреляли российский вертолёт, участвующий в гуманитарной миссии ООН

RT на русскомиещё 7

В аэропорту столицы Сомали Могадишо был обстрелян российский вертолёт, участвующий в гуманитарной миссии ООН.

В Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в гуммиссии ООН
Фото: CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

Пострадавших в результате обстрела нет, пилоты продолжают работу.

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По предварительным данным, к обстрелу вертолёта причастна группировка «Аш-Шабаб».

Ранее Вооружённые силы США в результате спецоперации ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство»* Билала ас-Судани на севере Сомали.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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