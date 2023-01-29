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34 минуты назад

Mash: у повара столовой МВД в Краснодаре украли 200 000 рублей прямо на работе

Секрет Фирмы

Наталья трудится в местном управления МВД на транспорте. В столовой она хранила личные вещи, не думая, что их похитят. Идиллия закончилась, когда у неё стащили сумку с крупной суммой наличными. Кто стащил 200 000, пока неизвестно. Но вера Натальи в полицию явно пошатнулась.

У повара столовой МВД в Краснодаре украли 200 000 рублей прямо на работе
Фото: PxHerePxHere

Отойдя от первого шока, 39-летняя женщина, написала заявление (благо далеко ходить не пришлось), но оперативники сказали, что пока особых зацепок нет.

Получается, многолетнее сотрудничество не должно притуплять ничью бдительность, ведь любители лёгкой наживы могут появиться в самых неожиданных местах.

Ранее стало известно, что из квартиры в Петербурге вынесли 120 царских монет стоимостью 6 млн рублей. Нумизмат хранил монеты в банке . Стеклянной трёхлитровой банке. Ещё у него забрали старинное кольцо с пятью бриллиантами и золотые серьги.

Любопытно, что современные рубли, которых в том же месте хранилось 250 000, грабителей не заинтересовали, да и следов взлома правоохранители не обнаружили. В общем, своеобразное преступление.

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