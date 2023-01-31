Мужчина приехал на похороны матери и был убит родным братом

Мужчина приехал из Великобритании домой на Ямайку и был убит родным братом из-за давнего земельного спора. Об этом сообщает Jamaica Star.

Фото: Shutterstock Shutterstock

Уроженец поселка Майк-Таун, графство Мидлсекс, 48-летний Майкл Браун, был застрелен 19 января в своем доме. Машина скорой помощи доставила раненого в больницу, где тот скончался.

Известно, что покойный жил в британском городе Уотерфорд, графство Хартфордшир, а на Ямайку прилетел, чтобы участвовать в похоронах матери. В убийстве обвинили его родного брата, 38-летнего Лемона Брауна. Мужчину арестовали, сейчас решается вопрос о назначении даты первого судебного заседания.

Как рассказал СМИ суперинтендант Шейн Маккалла, Лемон пошел на убийство родственника из-за давнего земельного спора между ними, который тянулся с 2015 года. «Это очень печально, и особенно печально потому, что участники конфликта, в том числе и покойный, ранее приходили в отделение полиции, где сотрудники отдела безопасности общин и восстановления правопорядка пытались помочь им найти решение», — заявил чиновник.