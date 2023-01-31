В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
21 минуту назад

Мужчина приехал на похороны матери и был убит родным братом

Lenta.ruиещё 2

Мужчина приехал из Великобритании домой на Ямайку и был убит родным братом из-за давнего земельного спора. Об этом сообщает Jamaica Star.

Мужчина приехал на похороны матери и был убит родным братом
Фото: ShutterstockShutterstock

Уроженец поселка Майк-Таун, графство Мидлсекс, 48-летний Майкл Браун, был застрелен 19 января в своем доме. Машина скорой помощи доставила раненого в больницу, где тот скончался.

Известно, что покойный жил в британском городе Уотерфорд, графство Хартфордшир, а на Ямайку прилетел, чтобы участвовать в похоронах матери. В убийстве обвинили его родного брата, 38-летнего Лемона Брауна. Мужчину арестовали, сейчас решается вопрос о назначении даты первого судебного заседания.

Как рассказал СМИ суперинтендант Шейн Маккалла, Лемон пошел на убийство родственника из-за давнего земельного спора между ними, который тянулся с 2015 года. «Это очень печально, и особенно печально потому, что участники конфликта, в том числе и покойный, ранее приходили в отделение полиции, где сотрудники отдела безопасности общин и восстановления правопорядка пытались помочь им найти решение», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что в США женщина убила младшую сестру, которая флиртовала с ее возлюбленным в чате видеоигры. Она расправилась с родственницей, когда та спала.

Происшествия,В мире,Кредиты,Убийство подростка,Убийство ,Майкл Браун,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители