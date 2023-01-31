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1 час назад

Российские дети отравились угарным газом

Lenta.ruиещё 6

В Ставропольском крае двое детей попали в больницу с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по российскому региону.

Российские дети отравились угарным газом
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Инцидент произошел 30 января в одном из частных домов поселка Индустрия в городе Кисловодске. В здании произошла утечка газа. В это время в доме находились взрослые и двое детей.

Несовершеннолетние в результате случившегося попали в больницу с признаками отравления. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. СК проводит проверку по факту случившегося.

Ранее похожий инцидент произошел в городе Карабулак в Ингушетии. Там мать с четырьмя детьми отравилась угарным газом в частном жилом доме. Всех госпитализировали.

Происшествия,Следственный комитет,
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