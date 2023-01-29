Акула откусила голову дайверу в Калифорнийском заливе

Большая белая акула обезглавила дайвера Мануэля Лопеса в мексиканской бухте Тобари в Калифорнийском заливе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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По информации телеканала, Лопес нырял за моллюсками, когда на него напала акула. Она откусила дайверу голову. Нападение стало первым, зафиксированным в 2023 году.

Двое других рыбаков, которые были с дайвером во время нападения, подтвердили, что Лопес был обезглавлен. Нападение акулы произошло утром 5 января.

«Он нырял, когда животное напало на него, впечатляюще оторвав ему голову и укусив за оба плеча», — рассказал Хосе Берналь, человек, выступавший от имени рыбака.

Он также добавил, что дайверов в этом районе ранее предупреждали об увеличении присутствия акул, поэтому большинство дайверов не выходили на воду в дни перед нападением.