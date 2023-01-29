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16 минут назад

В Австралии потеряли опасную микрокапсулу с цезием

Елена Прошина

В Австралии при перевозке потеряли микрокапсулу с радиоактивным цезием. Прикоснувшемуся к ней грозит лучевая болезнь. Власти начали масштабные поиски. сообщает CNN.

В Австралии потеряли опасную микрокапсулу с цезием
Фото: WikipediaWikipedia

Серебряная круглая капсула диаметром около 0,6 см и высотой около 0,8 см содержит небольшое количество радиоактивного цезия-137. Это вещество, используемое при добыче полезных ископаемых.

Согласно заявлению, опубликованному Департаментом пожарной и аварийной службы Западной Австралии (DFES) в субботу, 12 января прибор с капсулой покинул шахту к северу от города Ньюман. Ее перевозил автотранспорт.

Прибор отправляли на ремонт в северо-восточный пригород Перта. Посылка с капсулой прибыла в Перт 16 января, была выгружена и хранилась в безопасном хранилище.

Однако, когда в среду пакет был вскрыт для осмотра, оказалось, что манометр сломан, болты отсутствуют, а капсулы нет.

В настоящее время ведутся масштабные поиски капсулы, спасатели прочесывают местность.

Экстренные службы предупредили, что воздействие цезия-137 может вызвать радиационные ожоги или лучевую болезнь.

«Если вы увидите капсулу или что-то похожее, держитесь подальше от нее и не подпускайте других», — заявил в пятницу главный санитарный врач и председатель Радиологического совета доктор Эндрю Робертсон.

«Не трогайте и не поднимайте ее, немедленно сообщите властям о находке», — добавил он, посоветовав всем, кто прикоснется к материалу или приблизится к нему, обратиться за медицинской помощью.

Ранее стал известен северный российский город с самым высоким уровнем радиации. https://woman.rambler.ru/health/50102020/

Происшествия,Эндрю Робертсон,
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