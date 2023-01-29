Стали известны подробности убийства матери и сына в Москве

Следователи выяснили мотивы мужчины, который зарезал бывшую жену и своего сына на Флотской улице в Головинском районе столицы. Оказалось, что у экс-супругов возник конфликт из-за прописки в квартире. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что трагедия произошла ночь с субботы на воскресенье, 29 января.

Кроме погибших, в квартире находились невеста сына и подруга матери. Они рассказали, что убийца долгое время ссорился с бывшей женой, потому что та не хотела прописывать его в своей квартире.

Данис Юсупов пытался не пустить своего отца, Камиля Юсупова, в квартиру. Тот нанес ему 13 ножевых ранений и все же проник в жилье, пишет Telegram-канал «112».

Затем злоумышленник нанес 10 ножевых ранений экс-супруге, 42-летней Гульнаре Юсуповой. После расправы над ближайшими родственниками Камиль нанес 2 удара себе в грудь.

В момент убийства в другой комнате находилась невеста сына, а также подруга матери, которая была в душе. Когда женщины услышали шум и вышли, они обнаружили, что все закончилось.

Столичный СК возбудил уголовное дело.