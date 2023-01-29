После двойного убийства в Москве возбуждено уголовное дело

Следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
«По данным следствия, 29 января 2023 года мужчина приехал в квартиру, расположенную в жилом доме по ул. Флотская в Москве, где ранее проживал с семьей. В результате ссоры с 20-летним сыном, который не хотел его пускать, он причинил последнему множественные ножевые ранения, проследовал в квартиру, где нанёс не менее десяти ударов ножом бывшей супруге, после чего покончил жизнь самоубийством. От полученных ранений женщина 1980 года рождения и ее сын скончались на месте», - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительному следствию бывшие супруги находились в длительном конфликте из-за отказа потерпевшей в прописке бывшего супруга в ее квартире. В момент совершения преступления в квартире находилась невеста погибшего и знакомая матери, которые в ходе допроса рассказали детали произошедшего.
Уточняется, что следователи и криминалисты столичного Следственного комитета продолжают работу на месте происшествия. Расследование продолжается.