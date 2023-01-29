После двойного убийства в Москве возбуждено уголовное дело

«По данным следствия, 29 января 2023 года мужчина приехал в квартиру, расположенную в жилом доме по ул. Флотская в Москве, где ранее проживал с семьей. В результате ссоры с 20-летним сыном, который не хотел его пускать, он причинил последнему множественные ножевые ранения, проследовал в квартиру, где нанёс не менее десяти ударов ножом бывшей супруге, после чего покончил жизнь самоубийством. От полученных ранений женщина 1980 года рождения и ее сын скончались на месте», - говорится в сообщении.