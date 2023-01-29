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41 минуту назад

После двойного убийства на севере Москвы возбуждено уголовное дело

Агентство «Москва»

Следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

После двойного убийства в Москве возбуждено уголовное дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным следствия, 29 января 2023 года мужчина приехал в квартиру, расположенную в жилом доме по ул. Флотская в Москве, где ранее проживал с семьей. В результате ссоры с 20-летним сыном, который не хотел его пускать, он причинил последнему множественные ножевые ранения, проследовал в квартиру, где нанёс не менее десяти ударов ножом бывшей супруге, после чего покончил жизнь самоубийством. От полученных ранений женщина 1980 года рождения и ее сын скончались на месте», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительному следствию бывшие супруги находились в длительном конфликте из-за отказа потерпевшей в прописке бывшего супруга в ее квартире. В момент совершения преступления в квартире находилась невеста погибшего и знакомая матери, которые в ходе допроса рассказали детали произошедшего.

Уточняется, что следователи и криминалисты столичного Следственного комитета продолжают работу на месте происшествия. Расследование продолжается.

Происшествия,Следственный комитет,
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