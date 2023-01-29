Число пострадавших от землетрясения в Иране возросло до 664

Количество пострадавших от землетрясения в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана увеличилось до 664. Об этом сообщает ИРНА со ссылкой на губернатор провинции Мохаммада Садега Мотамедяна.

Фото: AP/Vahid Salemi AP/Vahid Salemi

Он также подтвердил, что в результате подземных толчков скончались два человека. Согласно предварительным оценкам, ущерб получили два города и более 70 сел. Было разрушено до 50% всех строений, заявил Мотамедян.

Мощное землетрясение на северо-западе Ирана с магнитудой в 5,9 произошло вечером в субботу, 28 января.