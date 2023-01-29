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52 минуты назад

Количество пострадавших от землетрясения в Иране возросло до 664

Москва24

Количество пострадавших от землетрясения в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана увеличилось до 664. Об этом сообщает ИРНА со ссылкой на губернатор провинции Мохаммада Садега Мотамедяна.

Число пострадавших от землетрясения в Иране возросло до 664
Фото: AP/Vahid SalemiAP/Vahid Salemi

Он также подтвердил, что в результате подземных толчков скончались два человека. Согласно предварительным оценкам, ущерб получили два города и более 70 сел. Было разрушено до 50% всех строений, заявил Мотамедян.

Мощное землетрясение на северо-западе Ирана с магнитудой в 5,9 произошло вечером в субботу, 28 января.

Эпицентр подземных толчков находился в 23 километрах к юго-востоку от города Хой. Там проживают 175 тысяч человек. Отмечалось, что очаг залегал на глубине 43 километров.

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