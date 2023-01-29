В США распустили полицейское подразделение после убийства задержанного

Специализированное полицейское подразделение полиции Мемфиса SCORPION, члены которого обвиняются в смертельном избиении афроамериканца Тайра Николса, было расформировано. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление полицейского управления. Решение было принято после разговора начальника местной полиции с членами семьи Николса, общественными лидерами и другими офицерами.

Всех участников избиения уволили. Их обвинили, в частности, в убийстве и похищении. Семья Николса выразила протест против действий полицейских. При этом пострадавшая сторона призвала участников митингов действовать мирным образом.

Акции протеста против произвола силовиков прошли не только в Мемфисе, где некоторые участники протеста радостно отреагировали на новости о роспуске подразделения SCORPION. Также на улицы вышли жители Нью-Йорка. Там сотни протестующих собрались в парке Вашингтон-сквер перед маршем по Манхэттену.