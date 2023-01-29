Во Владивостоке водитель обстрелял микроавтобус

В Владивостоке водитель внедорожника обстрелял микроавтобус. Об этом РИА Новости рассказали в УМВД по Приморскому краю.

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В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что стала свидетельницей, как управлявший BMW X6 мужчина направил пистолет в сторону движущегося впереди микроавтобуса и произвел выстрел. Она предоставила стражам порядка запись с видеорегистратора.

В результате сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего местного жителя. Выяснилось, что он стрелял из охолощенного пистолета. возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Причиной инцидента стал дорожный конфликт. Задержанный объяснил, что водитель микроавтобуса не уступил ему дорогу.

В декабре в Новой Москве мужчина обстрелял из травматического пистолета машину, в которой находился пятилетний ребенок. В ходе конфликта мужчина сначала ударил женщину, после чего выстрелил в ее автомобиль. Муж пострадавшей самостоятельно задержал нападавшего и вызвал полицию.