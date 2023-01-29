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11 минут назад

Тройное убийство произошло на севере Москвы

Елена Прошина

Мужчина зарезал сына и жену на севере Москвы. Убийство произошло в квартире на Флотской улице в Головинском районе столицы, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Тройное убийство произошло на севере Москвы
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, позже мужчина покончил с собой.

Сотрудники полиции и следователи уже работают на месте происшествия. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Прочие детали пока неизвестны.

Издание напоминает, что 27 января суд Московской области принял решение об отправке в следственный изолятор мужчины, который убил бывшую жену и спрятал ее тело на балконе. Ему предъявлены обвинения по статье «Убийство».

Инцидент произошел в Мытищах вечером 28 декабря 2022 года. Мужчина приехал в квартиру бывшей жены для совместного распития алкогольных напитков. Бывшие супруги поссорились в ходе встречи, в разгар конфликта мужчина ударил бывшую жену чайником по голове. Затем он взял нож и убил ее.

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