В Германии вынесли приговор убийце более 30 ежей

Мужчина проведёт в тюрьме 2 года и 10 месяцев.

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По данным газеты Bild, он «замучил до смерти» по меньшей мере 32 ежей и четырёх кроликов. Суд Фридберга вынес обвинительный приговор ещё в июле прошлого года, однако мужчина обжаловал решение.

После повторного рассмотрения суд Гисена оставил приговор в силе.