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1 час назад

В Германии вынесли приговор убийце более 30 ежей

Говорит Москва

Мужчина проведёт в тюрьме 2 года и 10 месяцев.

В Германии вынесли приговор убийце более 30 ежей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты Bild, он «замучил до смерти» по меньшей мере 32 ежей и четырёх кроликов. Суд Фридберга вынес обвинительный приговор ещё в июле прошлого года, однако мужчина обжаловал решение.

После повторного рассмотрения суд Гисена оставил приговор в силе.

Издание Bild отмечает, что живодёр упаковывал тушки животных в полиэтиленовые пакеты и намеренно оставлял их в оживлённых местах. На след преступника, уже имевшего несколько судимостей, удалось выйти благодаря ДНК.

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