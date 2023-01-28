В Германии вынесли приговор убийце более 30 ежей

Мужчина проведёт в тюрьме 2 года и 10 месяцев.
По данным газеты Bild, он «замучил до смерти» по меньшей мере 32 ежей и четырёх кроликов. Суд Фридберга вынес обвинительный приговор ещё в июле прошлого года, однако мужчина обжаловал решение.
После повторного рассмотрения суд Гисена оставил приговор в силе.
Издание Bild отмечает, что живодёр упаковывал тушки животных в полиэтиленовые пакеты и намеренно оставлял их в оживлённых местах. На след преступника, уже имевшего несколько судимостей, удалось выйти благодаря ДНК.