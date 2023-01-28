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1 час назад

В историческом центре Самары загорелся жилой дом

ТАССиещё 2

Пожар площадью 200 кв. м произошел в двухэтажном жилом доме в историческом центре Самары на Садовой улице, жильцов эвакуируют. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Самарской области.

В историческом центре Самары загорелся жилой дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 18:46 28.01.2023 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Самара, Самарский район, улица Садовая, 99. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение двухэтажного жилого дома. Погибших и пострадавших нет, площадь пожара составляет 200 кв. м", - говорится в распространенном сообщении регионального главка МЧС.

Жильцов дома эвакуируют. В тушении пожара участвуют 64 человека и 19 единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения принимают меры по недопущению распространения огня. Силы и средства привлечены по повышенному рангу вызова, отметили в региональном ГУ МЧС.

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