В историческом центре Самары загорелся жилой дом

"В 18:46 28.01.2023 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Самара, Самарский район, улица Садовая, 99. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение двухэтажного жилого дома. Погибших и пострадавших нет, площадь пожара составляет 200 кв. м", - говорится в распространенном сообщении регионального главка МЧС.