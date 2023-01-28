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11 минут назад

Момент избиения мужа Нэнси Пелоси молотком попал на видео

Илья Родин

В интернете появилось видео избиения молотком Пола Пелоси, мужа экс-главы Конгресса США Нэнси Пелоси. Снятый полицейскими в ходе задержания злоумышленника ролик опубликовал портал ORF.

Момент избиения мужа Нэнси Пелоси молотком попал на видео
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что пожилой мужчина находился в своем доме в Сан-Франциско, когда на него напал злоумышленник с молотком.

Во время нападения Пол Пелоси сильно пострадал, ему потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у него перелом черепа и серьезные травмы правой руки и кистей.

Следователи рассказали, что преступник намеревался взять в заложники саму Нэнси Пелоси. Он планировал сломать ей коленные чашечки, если она не расскажет «правду».

Уточняется, что влиятельная демократка в момент нападения отсутствовала дома. Полиция обезвредила нападавшего.

FT заявила о риске мировой войны из-за визита Пелоси на Тайвань

По данным портала, злоумышленник отказался признать свою вину по всем шести пунктам обвинения.

Происшествия,Конгресс США,
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