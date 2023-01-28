Момент избиения мужа Нэнси Пелоси молотком попал на видео

В интернете появилось видео избиения молотком Пола Пелоси, мужа экс-главы Конгресса США Нэнси Пелоси. Снятый полицейскими в ходе задержания злоумышленника ролик опубликовал портал ORF.

Отмечается, что пожилой мужчина находился в своем доме в Сан-Франциско, когда на него напал злоумышленник с молотком.

Во время нападения Пол Пелоси сильно пострадал, ему потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у него перелом черепа и серьезные травмы правой руки и кистей.

Следователи рассказали, что преступник намеревался взять в заложники саму Нэнси Пелоси. Он планировал сломать ей коленные чашечки, если она не расскажет «правду».

Уточняется, что влиятельная демократка в момент нападения отсутствовала дома. Полиция обезвредила нападавшего.