В столичной аптеке при попытке купить ингалятор умер астматик

В Москве задыхающийся из-за приступа астмы мужчина зашел в аптеку и попросил ингалятор. Он оплатил его, но воспользоваться прибором уже не успел. Осел на пол заведения и умер, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, фармацевты заметили, что у мужчины начали синеть кончики пальцев. Они немедленно представили ему препарат, разрешили воспользоваться им даже без оплаты.
Однако больной достал карту и, приложив ее к терминалу, оплатил покупку. После этого он начал оседать на пол.
Специалисты вызвали скорую. Приехавшие через 15 минут врачи констатировали смерть мужчины.
Осмотр тела показал, отмечает канал, что в карманах одежды были еще два ингалятора. В них были другие препараты.