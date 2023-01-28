В столичной аптеке при попытке купить ингалятор умер астматик

В Москве задыхающийся из-за приступа астмы мужчина зашел в аптеку и попросил ингалятор. Он оплатил его, но воспользоваться прибором уже не успел. Осел на пол заведения и умер, пишет Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным канала, фармацевты заметили, что у мужчины начали синеть кончики пальцев. Они немедленно представили ему препарат, разрешили воспользоваться им даже без оплаты.

Однако больной достал карту и, приложив ее к терминалу, оплатил покупку. После этого он начал оседать на пол.

Специалисты вызвали скорую. Приехавшие через 15 минут врачи констатировали смерть мужчины.