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51 минуту назад

В столичной аптеке при попытке купить ингалятор умер астматик

Илья Родин

В Москве задыхающийся из-за приступа астмы мужчина зашел в аптеку и попросил ингалятор. Он оплатил его, но воспользоваться прибором уже не успел. Осел на пол заведения и умер, пишет Telegram-канал Mash.

В столичной аптеке при попытке купить ингалятор умер астматик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, фармацевты заметили, что у мужчины начали синеть кончики пальцев. Они немедленно представили ему препарат, разрешили воспользоваться им даже без оплаты.

Однако больной достал карту и, приложив ее к терминалу, оплатил покупку. После этого он начал оседать на пол.

Специалисты вызвали скорую. Приехавшие через 15 минут врачи констатировали смерть мужчины.

Осмотр тела показал, отмечает канал, что в карманах одежды были еще два ингалятора. В них были другие препараты.

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