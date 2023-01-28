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59 минут назад

Россиянин из-за галлюцинаций убил в больнице соседа по палате кружкой

Lenta.ru

В Краснодаре пациент клинической больницы избил двоих соседей по палате металлической кружкой из-за галлюцинаций, один из потерпевших умер. Об этом в субботу, 28 января, сообщает Kub Mash.

Россиянин из-за галлюцинаций убил в больнице соседа по палате кружкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина попал в хирургическое отделение Краевой клинической больнице №1. Рано утром на фоне психологического расстройства мужчине показалось, что через окно в палату пытаются ворваться китайцы. Вследствие этого он избил двух пенсионеров с последней стадией онкологии, находящихся с ним в одной палате. Один потерпевший скончался от кровоизлияния в мозг. Напавшего обезвредили и поместили в психиатрическое отделение.

Ранее сообщалось, что в Иркутске мужчина убил и расчленил жену топором, решив, что в нее вселился инопланетянин.

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