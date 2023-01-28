Россиянин из-за галлюцинаций убил в больнице соседа по палате кружкой

В Краснодаре пациент клинической больницы избил двоих соседей по палате металлической кружкой из-за галлюцинаций, один из потерпевших умер. Об этом в субботу, 28 января, сообщает Kub Mash .

Мужчина попал в хирургическое отделение Краевой клинической больнице №1. Рано утром на фоне психологического расстройства мужчине показалось, что через окно в палату пытаются ворваться китайцы. Вследствие этого он избил двух пенсионеров с последней стадией онкологии, находящихся с ним в одной палате. Один потерпевший скончался от кровоизлияния в мозг. Напавшего обезвредили и поместили в психиатрическое отделение.