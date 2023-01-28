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14 минут назад

В Донецке ребенок получил ранения из-за противопехотной мины "Лепесток"

Майк Габриелян

Ребенок получил ранения в Донецке, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток", сброшенной ВСУ. Об этом сообщили в субботу в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

В Донецке ребенок получил ранения из-за противопехотной мины "Лепесток"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Кировском районе Донецка ребенок получил ранение на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток"», - сказано в сообщении.

Ранее специальный центр ДНР, фиксирующий военные преступления Украины, сообщил о 87 случаях подрыва гражданских лиц, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Среди них было четверо детей.

Один из пострадавших в результате ранения умер в больнице.

Ранее в ассоциации антитеррора «Альфа» заявили, что украинские боевики намеренно используют запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» для нанесения максимального урона жителям ДНР.

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