В Донецке ребенок получил ранения из-за противопехотной мины "Лепесток"

Ребенок получил ранения в Донецке, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток", сброшенной ВСУ. Об этом сообщили в субботу в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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«В Кировском районе Донецка ребенок получил ранение на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток"», - сказано в сообщении.

Ранее специальный центр ДНР, фиксирующий военные преступления Украины, сообщил о 87 случаях подрыва гражданских лиц, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Среди них было четверо детей.

Один из пострадавших в результате ранения умер в больнице.