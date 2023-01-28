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40 минут назад

Момент жестокого избиения мужа Нэнси Пелоси попал на видео

Lenta.ru

Момент жестокого избиения молотком мужа бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси попал на видео. Снятый полицией ролик опубликовало издание ORF.

Момент жестокого избиения мужа Нэнси Пелоси попал на видео
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Пол Пелоси находился в своем доме в Сан-Франциско, когда на него напал злоумышленник с молотком. После инцидента 82-летнему мужчине потребовалась операция: у него был перелом черепа и серьезные травмы правой руки и кистей.

По версии следствия, изначально преступник хотел взять в заложники саму Нэнси Пелоси и сломать ей коленные чашечки, если она не расскажет «правду». Однако влиятельной демократки не оказалось дома. Полиция обезвредила агрессора.

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Ранее в декабре сообщалось, что мужчина, обвиняемый в нападении на дом Нэнси Пелоси, отказался признать свою вину по всем шести пунктам обвинения, в том числе в покушении на убийство и нападении на супруга федерального чиновника. При этом по совокупности обвинений ему грозит до 50 лет тюрьмы.

Происшествия,Конгресс США,
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