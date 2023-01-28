Момент жестокого избиения мужа Нэнси Пелоси попал на видео

Момент жестокого избиения молотком мужа бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси попал на видео. Снятый полицией ролик опубликовало издание ORF.

Отмечается, что Пол Пелоси находился в своем доме в Сан-Франциско, когда на него напал злоумышленник с молотком. После инцидента 82-летнему мужчине потребовалась операция: у него был перелом черепа и серьезные травмы правой руки и кистей.

По версии следствия, изначально преступник хотел взять в заложники саму Нэнси Пелоси и сломать ей коленные чашечки, если она не расскажет «правду». Однако влиятельной демократки не оказалось дома. Полиция обезвредила агрессора.