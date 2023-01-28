В вестибюле станции метро "Каширская" в Москве вспыхнул пожар

Спасатели потушили пожар в вестибюле станции метро «Каширская». Площадь открытого горения составила 15 квадратных метров. Об инциденте сообщает столичное управление МЧС.

Фото: Пресс-служба МЧС Москвы Пресс-служба МЧС Москвы

Сигнал о пожаре на Каширском шоссе, 24, поступил в субботу около полудня. В вестибюле реконструируемой станции метро «Каширская» загорелся кабель в бухтах.

«Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В 12.47 открытое горение ликвидировано», - говорится в сообщении МЧС.

Эвакуировано около 70 человек, сведений о пострадавших не поступало.