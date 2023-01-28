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1 час назад

В российском регионе на льду реки нашли тело мужчины в обгоревшей одежде

Lenta.ruиещё 2

Во Всеволожском районе Ленинградской области на льду Невы нашли тело мужчины в обгоревшей одежде. Об этом в субботу, 28 января, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

На льду реки нашли тело мужчины в обгоревшей одежде
Фото: ТАССТАСС

Неподалеку от поселка имени Свердлова прохожие заметили на льду реки тело обнаженного мужчины с элементами сгоревшей одежды и вызвали сотрудников экстренных служб. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители. Личность потерпевшего и причина смерти пока не установлены.

Ранее сообщалось, что жительница Петербурга во время прогулки по парку нашла человеческую ногу в овраге.

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