На льду реки нашли тело мужчины в обгоревшей одежде

Во Всеволожском районе Ленинградской области на льду Невы нашли тело мужчины в обгоревшей одежде. Об этом в субботу, 28 января, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

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Неподалеку от поселка имени Свердлова прохожие заметили на льду реки тело обнаженного мужчины с элементами сгоревшей одежды и вызвали сотрудников экстренных служб. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители. Личность потерпевшего и причина смерти пока не установлены.