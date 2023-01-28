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34 минуты назад

В “русских” районах Нью-Йорка началась волна ограблений

FBM.ru

Русскоязычные жители Бруклина, одного из самых населенных и богатых районов Нью-Йорка, бьют тревогу. Дело в том, что состоятельные жители этой части мегаполиса столкнулись с большим числом ограблений. Об этом сообщают общественности “Аргументы и Факты”.

В “русских” районах Нью-Йорка началась волна ограблений
Фото: ТАССТАСС

Преступники действуют максимально нагло: днём, угрожая оружием, снимают с местных жителей и гостей города дорогие часы и украшения.

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В русскоязычном сообществе даже шутят, что если кого-то ещё не ограбили в Южном Бруклине, то он не настолько крут, как о себе думал. В статье высказывается мнение, что ситуация очень серьёзная.

От себя отмечу, что, как часто бывает в подобных случаях, возможно, увеличения числа ограблений даже не было (или рост преступности был маленьким). По крайней мере, никакой статистики в статье не приводится. Обычно подобные материалы выгодны тем, кто ратует за более жёсткую борьбу с преступностью.

Сообщается, что несколько попыток преступлений завершились для жертв нападения серьезными травмами, и никто не может быть уверен, что злоумышленники остановятся перед убийством. Особенно если перед грабителями встанет выбор свобода или лишение жертвы жизни.

Проблема осложняется тем, что в 2020 году из-за выступлений движения Black Lives Matter в городе сильно сократилось число блюстителей порядка. Особенно упало число отрядов undercover (полицейских под прикрытием), которые оказывали помощь в поддержании спокойствия на улицах города, не привлекая к себе внимания.

Жертвы ограблений жалуются, что правоохранительные органы даже не стараются разыскивать злоумышленников. Они объясняют это тем, что идентифицировать, преступников, орудующих в масках и капюшонах, все равно не удастся.

Помимо грабежей состоятельных людей на улицах преступники (возможно, другие) выносят дорогие вещи из квартир. Видимо, они прекрасно осведомлены о том, когда владельцев не будет дома.

8 января грабители, угрожая посетителям и работникам оружием, разбили молотками витрины элитного ювелирного магазина в Бруклине. Меньше чем за минуту они вынесли украшения на сумму в 2 миллиона долларов.

Некоторые люди дают советы, как избежать ограбления. Жителям рекомендуется не носить дорогие часы и украшения, не надевать одежду известных торговых марок и не оставаться в одиночестве на улицах.

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