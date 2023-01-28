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13 минут назад

Появились кадры ночного пожара в Красногорске

News.ru

Возгорание произошло в складском помещении на рынке стройматериалов «Синдика», расположенном на 65 км МКАД

Пользователи Сети поделились кадрами ночного пожара на территории строительного рынка «Синдика» в подмосковном Красногорске. Огонь можно было разглядеть из разных районов на западе Москвы. По данным МЧС, общая площадь пожара составила более двух тысяч кв. м. О жертвах и пострадавших информации нет.

Возгорание на территории рынка «Синдика» в Красногорском городском округе Московской области произошло вечером 27 января. По данным МЧС, огонь охватил одноэтажное складское помещение, где хранились стройматериалы. К тушению привлекались 87 пожарных и 27 единиц специальной техники. Пожар был полностью ликвидирован в 02:20.

26 января в одном из многоэтажных домов в Махачкале из-за высокого давления газа загорелись 10 квартир. Четыре пожара были потушены до приезда спасателей, остальные были ликвидированы ими. По предварительной информации, никто не пострадал. До устранения неисправности подача газа была временно остановлена.

22 января в Сочи в жилом двухэтажном доме вспыхнул крупный пожар. По данным МЧС, загорелась кровля дома, пламя распространилось на площади 870 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 62 пожарных и 18 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

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