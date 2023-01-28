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25 минут назад

Получившего девять лет за взятку управленца ЦЭНКИ оправдали

Lenta.ru

Кассационный суд оправдал бывшего заместителя гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марата Арустамова, который в июле прошлого года получил девять лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Получившего девять лет за взятку управленца ЦЭНКИ оправдали
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По информации издания, суд отклонил апелляционное представление прокуратуры и утвердил оправдательное решение в отношении управленца. Судебная коллегия, проанализировав доказательства, представленные для суда первой инстанции, пришла к выводу, что события преступления не установлено.

Отмечается, что обвинительный приговор был отменен, за Арустамовым признано право на реабилитацию. Сам фигурант на протяжении всего рассмотрения дела вину не признавал, настаивая на том, что его оговорили.

В июне 2022 года Измайловский суд Москвы осудил экс-замглавы ЦЭНКИ на девять лет колонии строгого режима по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2020 году осужденный получил через посредника три миллиона рублей от руководителя фирмы «Респект-СМ», строившей жилье для сотрудников космодрома «Восточный».

Происшествия,Марат Арустамов,Коммерсант,ЦЭНКИ,
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