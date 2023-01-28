Получившего девять лет за взятку управленца ЦЭНКИ оправдали

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По информации издания, суд отклонил апелляционное представление прокуратуры и утвердил оправдательное решение в отношении управленца. Судебная коллегия, проанализировав доказательства, представленные для суда первой инстанции, пришла к выводу, что события преступления не установлено.

Отмечается, что обвинительный приговор был отменен, за Арустамовым признано право на реабилитацию. Сам фигурант на протяжении всего рассмотрения дела вину не признавал, настаивая на том, что его оговорили.