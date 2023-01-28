Бывший духовник хоккеиста Дацюка получил семилетний тюремный срок

Бывший духовник хоккеиста Павла Дацюка был приговорен к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщает kp.ru.

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27 января Бабушкинский районный суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (ст. 282, ч.2, п. В УК РФ) и приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. При этом в ноябре 2021 года его уже приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Таким образом, он проведет семь лет в колонии. Отмечается, что ему осталось сидеть 3 года и 11 месяцев.

Основанием для дела стало то, что Сергий негативно высказывался в адрес представителей иных конфессий на видео, которые были опубликованы в интернете.

До 2020 года Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря. Одним из его духовных подопечных был экс-хоккеист сборной России Павел Дацюк. Сообщалось также, что спортсмен отдал одну из своих золотых медалей в его монастырь.