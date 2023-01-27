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38 минут назад

Троих россиян осудят за избиение до смерти обидчика друга в 1996 году

Lenta.ru

В Самаре суд рассмотрит дело троих местных жителей об убийстве мужчины, совершенном 27 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Троих россиян осудят за избиение до смерти обидчика друга в 1996 году
Фото: Влад Некрасов / КоммерсантъВлад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ведомства, в сентябре 1996 года фигуранты выпивали в гостях у знакомого. Один из них решил отойти к соседу, но встретил по пути друга. Они поссорились. Тогда трое обвиняемых пришли к обидчику собутыльника, взломали входную дверь в его квартиру и избили руками и ногами потерпевшего, нанеся смертельные травмы.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 2 статьи 108 («Умышленное телесное повреждение, опасное для жизни, повлекшее за собой смерть потерпевшего») Уголовного кодекса РСФСР. «Установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых удалось путем следственно-оперативной работы после изучения уголовного дела в аппарате следственного управления следователем — криминалистом», — добавили в СКР.

Происшествия,Следственный комитет,
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