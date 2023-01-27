Троих россиян осудят за избиение до смерти обидчика друга в 1996 году

В Самаре суд рассмотрит дело троих местных жителей об убийстве мужчины, совершенном 27 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

По данным ведомства, в сентябре 1996 года фигуранты выпивали в гостях у знакомого. Один из них решил отойти к соседу, но встретил по пути друга. Они поссорились. Тогда трое обвиняемых пришли к обидчику собутыльника, взломали входную дверь в его квартиру и избили руками и ногами потерпевшего, нанеся смертельные травмы.