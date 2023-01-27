Тихановская сообщила о гибели активиста Лобова на Украине

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская сообщила, что в ходе боевых действий на Украине погиб доброволец из Белоруссии Эдуард Лобов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Как отметила Тихановская, Лобов был «выдающимся белорусом», который защищал свою страну. В 2010 году, после протестов оппозиции, в которых он принимал участие, активист был арестован, а позже приговорен к четырем годам исправительно-трудовой колонии в Ивацевичах.

По информации украинских СМИ, Лобов служил в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и последние несколько месяцев находился под Угледаром, где и погиб от осколочного ранения.

«Мы не забудем Эдуарда Лобова. Он навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнула Тихановская в своем сообщении.