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26 минут назад

Тихановская сообщила о гибели белорусского активиста Эдуарда Лобова на Украине

Газета.Ru

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская сообщила, что в ходе боевых действий на Украине погиб доброволец из Белоруссии Эдуард Лобов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Тихановская сообщила о гибели активиста Лобова на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила Тихановская, Лобов был «выдающимся белорусом», который защищал свою страну. В 2010 году, после протестов оппозиции, в которых он принимал участие, активист был арестован, а позже приговорен к четырем годам исправительно-трудовой колонии в Ивацевичах.

По информации украинских СМИ, Лобов служил в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и последние несколько месяцев находился под Угледаром, где и погиб от осколочного ранения.

«Мы не забудем Эдуарда Лобова. Он навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнула Тихановская в своем сообщении.

В июле помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщал об уничтожении в Донбассе наемников из Белоруссии, входивших в так называемый батальон Кастуся Калиновского. По его словам, в ходе боев были убиты около 60% личного состава батальона.

Происшествия,Светлана Тихановская,Виталий Киселев,
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