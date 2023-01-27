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37 минут назад

Акула-людоед откусила голову сборщику моллюсков

Lenta.ru

В Мексике зафиксировано первое в 2023 году нападение большой белой акулы на человека со смертельным исходом. Об этом сообщается на сайте Tracking Sharks.

Акула-людоед откусила голову сборщику моллюсков
Фото:  Gerald Schombs / Unsplash Gerald Schombs / Unsplash

Мануэль Лопес собирал моллюсков в Калифорнийском заливе 5 января с двумя помощниками. Мужчина находился под водой без акваланга и дышал воздухом, который подавался с борта лодки. Рядом с ним появилась шестиметровая большая белая акула, которых также называют акулами-людоедами, и сразу же атаковала его.

«Он был под водой, когда животное напало, откусило ему голову и повредило оба плеча», — рассказал знакомый ЛопеЛопеса Хосе Бернал.

Он добавил, что сборщиков моллюсков заранее предупреждали о присутствии акул в районе. Многие из них несколько дней не выходили в море, опасаясь за свою жизнь.

По словам Бернала, Лопес решил рискнуть, так как появился спрос на морепродукты и представилась возможность хорошо заработать.

Стала известна возможная причина нападения акул в Египте

Большие белые акулы встречаются во всех океанах Земли, кроме Северного Ледовитого. Они являются одними из крупнейших хищных рыб на планете, а прозвище акул-людоедов получили за то, что нападают на человека чаще сородичей. Длина большой белой акулы может достигать пяти и более метров.

Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница США Лин Ютронич пережила нападение акулы во время купания и рассказала о случившемся. Сначала женщина почувствовала, что что-то вытолкнуло ее из воды.

Происшествия,В мире,Хосе Лопес,
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