Экс-чиновник из Петербурга пьяный сбежал на Bentley от машины ДПС

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергея Козырева привлекли к административной ответственности после того, как он в пьяном виде скрылся от полицейской машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, наряд ДПС остановил 58-летнего экс-чиновника, который находился за рулем автомобиля Bentley Bentayga, на 160 км федеральной трассы «Скандинавия». Инспекторы заметили нетрезвое состояние водителя и пересадили его в патрульную машину. По данным «Mash на Мойке», Козырев нашел предлог выйти, сел за руль и поехал в сторону Выборга. Спустя несколько часов его обнаружили в одном из домов, расположенном в охотничьем хозяйстве рядом с поселком Великое. Бывший вице-губернатор оказал сопротивление. Как пишет канал, алкотестер показал, что в его крови 1,097 промилле.