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31 минуту назад

Mash: бывший вице-губернатор Петербурга пьяный сбежал на Bentley от машины ДПС

Газета.Ru

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергея Козырева привлекли к административной ответственности после того, как он в пьяном виде скрылся от полицейской машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Экс-чиновник из Петербурга пьяный сбежал на Bentley от машины ДПС
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

По информации канала, наряд ДПС остановил 58-летнего экс-чиновника, который находился за рулем автомобиля Bentley Bentayga, на 160 км федеральной трассы «Скандинавия». Инспекторы заметили нетрезвое состояние водителя и пересадили его в патрульную машину. По данным «Mash на Мойке», Козырев нашел предлог выйти, сел за руль и поехал в сторону Выборга. Спустя несколько часов его обнаружили в одном из домов, расположенном в охотничьем хозяйстве рядом с поселком Великое. Бывший вице-губернатор оказал сопротивление. Как пишет канал, алкотестер показал, что в его крови 1,097 промилле.

Как говорится в сообщении, в отношении Козырева составили административные протоколы. Его отправили под арест на пять суток. Экс-чиновнику грозит лишение водительских прав.

Ранее сообщалось, что в Крыму местный депутат Игорь Буданов сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП, женщина скончалась в больнице.

Происшествия,Сергей Козырев,ГИБДД,
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