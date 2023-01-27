У консульства России в Дании сожгли Коран

У российского консульского отдела в Дании была проведена акция по сожжению Корана, которую осудило посольство РФ. Об этом говорится в Telegram-канале датского посольства.
«27 января в Копенгагене, в том числе перед зданием Консульского отдела Посольства России в Дании, состоялась серия кощунственных акций по сжиганию Корана - книги, священной для мусульман», — сказано в сообщении.
По мнению российского диппредставительства, данные акции являются провокациями, нацеленными на «разжигание межрелигиозной розни и межцивилизационного конфликта».
Ранее МИД Турции заявил, что страна осуждает сожжение Корана в Дании и призывает европейские администрации «не стоять в стороне» и реагировать на подобные акции.
До этого турецкое новостное агентство TRT сообщило, что ультраправый шведский политик, лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран напротив мечети в столице Дании.