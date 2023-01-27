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7 минут назад

У консульского отдела России в Дании провели акцию по сожжению Корана

Газета.Ru

У российского консульского отдела в Дании была проведена акция по сожжению Корана, которую осудило посольство РФ. Об этом говорится в Telegram-канале датского посольства.

У консульства России в Дании сожгли Коран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«27 января в Копенгагене, в том числе перед зданием Консульского отдела Посольства России в Дании, состоялась серия кощунственных акций по сжиганию Корана - книги, священной для мусульман», — сказано в сообщении.

По мнению российского диппредставительства, данные акции являются провокациями, нацеленными на «разжигание межрелигиозной розни и межцивилизационного конфликта».

Ранее МИД Турции заявил, что страна осуждает сожжение Корана в Дании и призывает европейские администрации «не стоять в стороне» и реагировать на подобные акции.

Турция выступила с предупреждением к Швеции на фоне скандала с Кораном

До этого турецкое новостное агентство TRT сообщило, что ультраправый шведский политик, лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран напротив мечети в столице Дании.

Происшествия,Расмус Палудан,МИД Турции,
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