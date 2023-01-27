Испанский суд назвал мотив отправившего бомбу в посольство Украины

Гражданин Испании, арестованный по обвинению в отправке письма с бомбой в украинское посольство в Мадриде и нескольких других подобных посылок, пытался таким образом оказать давление на страну, чтобы она отказалась от поддержки Украины. Предполагаемый мотив назвал судья по делу, его цитирует Reuters.

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Издание также приводит имя арестованного 74-летнего мужчины — Помпейо Гонсалес Паскуаль. Следствие заявило, что он использовал в переписке российские сервисы, в том числе «ВКонтакте», и швейцарский сервис электронной почты со сквозным шифрованием Protonmail. Это может указывать на риск его побега в Россию, посчитал судья. Кроме того, он читал российскую прессу — RT и Sputnik, а также испаноязычные сайты об оружии и химии, ссылки нашли в его истории браузера.

При этом он действовал в одиночку, хотя, по мнению следствия, и пытался создать впечатление, что посылки отправлялись связанными с Россией людьми. «Нет доказательств, что Паскуаль принадлежит к какой-либо террористической или организованной группе или сотрудничает с ней», — говорится в заявлении суда. Расследование включает сразу шесть эпизодов обвинения в терроризме.

27 января подозреваемого в отправке посылок заключили под стражу.