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28 минут назад

Следователи попросили арестовать главу IT-управления ФТС

ТК «Звезда»

Следствие попросило суд арестовать Дмитрия Васильева, занимавшего в ФТС должность главы Центрального информационно-технического таможенного управления. Мужчину обвиняют в получении взятки.

Следователи попросили арестовать главу IT-управления ФТС
Фото:  Следственный комитет РФ Следственный комитет РФ

«Поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Андреевича», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Напомним, сегодня стало известно, что в главном здании Федеральной таможенной службы России прошли обыски по делу Дмитрия Васильева. Были изъяты документы, представляющие интерес для следствия.

По предварительным данным, мужчина был задержан по подозрению во взяточничестве и хищении при выполнении государственных подрядов.

Происшествия,Дмитрий Васильев,Следственный комитет,
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