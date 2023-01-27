Таксист принудил к сексу пассажирку в Санкт-Петербурге

В Петербурге водитель такси орально изнасиловал 19-летнюю девушку.

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Сегодня, 27 января, стало известно об инциденте, произошедшем в Петербурге. 19-летняя девушка, будучи в состоянии легкого алкогольного опьянения, вызвала такси до дома. Во время поездки, рассказывает петербурженка, водитель делал ей неприличные намеки и комплименты.

В какой-то момент мужчина остановил машину, заблокировал двери и, перебравшись на заднее сиденье, принудил девушку к оральному сексу. Пострадавшая смогла выйти из автомобиля на улице Вишерская, после чего заявила о произошедшем в полицию.