Муж замерзшей в 50-градусный мороз россиянки раскрыл подробности ее гибели

Житель Хабаровского края, жена которого насмерть замерзла в 50-градусный мороз в лесу недалеко от острова Чкалова, рассказал, что был вынужден разделиться с ней, чтобы быстрее найти помощь. Об этом мужчина сообщил телеканалу РЕН ТВ.

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Россиянин рассказал, что работает сторожем на одном из предприятий в Николаевском районе Хабаровского края. 23 января они с женой решили отправиться в Николаевск-на-Амуре, чтобы заплатить за квартиру и приобрести лекарства. По его словам, от поселка, где они работали, до города из-за отсутствия дорог можно добраться только на снегоходе. Супругам удалось найти согласившегося на поездку водителя. Также к ним присоединилась еще одна попутчица.

Россияне проехали около пяти километров, когда началась метель, и снегоход застрял.

«Пришлось останавливаться, прятаться от снега и ветра. Вытащили вещи, перевернули пенки. Заночевали, жгли бензин. Потом мы по направлению, в котором ехали, пошли пешком, хотя предлагал остаться и переждать», — поделился работавший сторожем мужчина.

На второй день спустя несколько километров пешком потерявшиеся начали расходиться. Муж погибшей вспоминает, что его жена начала уставать, и он решил остаться с ней в то время, как остальные участники группы ушли вперед. До вечера супруги шли вместе, а после очередной ночи в лесу поняли, что двигались в неправильном направлении. В результате сторож решил пойти вперед, чтобы быстрее найти помощь, оставив жену ждать на месте.

Когда мужчина добрался до острова Чкалова, то обнаружил их попутчицу. Вместе они отправились на поиски выживших. По пути россиянам удалось найти водителя снегохода. Спустя два часа группа наткнулась на супругу сторожа, которая уже была мертва.

Ранее в региональном Минздраве рассказали, что пострадавших мужчин госпитализировали с серьезным обморожением. Хирурги удалят им поврежденные ткани и сделают пластику.