В Москве турист заплатил 5 тысяч рублей за фото с голубями

22-летний турист из Костромы обратился в столичную полицию с заявлением на предпринимательниц, которые на Никольской улице в Москве забрали у него 5 тысяч рублей за фотографии, сообщает Telegram-канал SHOT. На фото он и его девушка запечатлены с декоративными голубями.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Две девушки не предупредили молодого человека, что за фото с птицами придется заплатить, но потребовали денег сразу после фотосета на мобильный смартфон костромича. Турист отдал деньги, но позже решил жаловаться правоохранителям.

Telegram-канал Baza уточняет, что изначально паре предложили сфотографироваться с голубями бесплатно. Только потом одна из девушек потребовала от туристов 30 тысяч рублей — по тысяче рублей за каждый кадр. Позже им удалось сторговаться до 5 тысяч.