В Тюмени сотрудницы налоговой инспекции подрались на работе под гимн России

Две сотрудницы тюменской налоговой инспекции устроили драку на рабочем месте во время прослушивания российского гимна, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Одна из них в итоге ушла на больничный, а вторая получила ушибы и ссадины.

Сообщается, что главные специалистки правового отдела УФНС № 14 регулярно конфликтовали: одну из них не устраивал «звонкий голос и безделье» коллеги, а та, в свою очередь, жаловалась на отказы ежедневно слушать гимн России. В итоге одна из них написала заявление об увольнении по собственному желанию, и перепалка разразилась, когда она стала собирать вещи и была вынуждена слушать гимн России, который включила ее соперница. Одновременно женщина вынуждена была слушать реплики о том, что таким, как она, «не место в госорганах».