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19 минут назад

Неизвестный избил сотрудника парковки в Москве

News.ru

В Москве на Ленинском проспекте избили сотрудника ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». В момент нападения контролер фиксировал нарушение парковки водителем «Газели».

Неизвестный избил сотрудника парковки в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает канал, водитель грузовика припарковал автомобиль в неположенном месте. На видео зафиксировано, как к сотруднику АМПП подходит мужчина, после чего между ними завязывается диалог. Через некоторое время злоумышленник отбирает у сотрудника сумку и наносит ему удар, в результате начинается драка.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти. О состоянии пострадавшего на данный момент неизвестно.

Ранее в московском метро женщина напала на подростка, который курил в вагоне электронную сигарету. На видео попал момент, как пассажирка пытается выхватить у молодого человека устройство.

В Улан-Удэ 19 января под домашний арест посадили пенсионерку за применение насилия к полицейским. Женщина во время допроса оказала сопротивление, из-за чего ей предъявили обвинение в причинении вреда здоровью средней тяжести двоим правоохранителям.

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