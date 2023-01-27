Неизвестный избил сотрудника парковки в Москве

В Москве на Ленинском проспекте избили сотрудника ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». В момент нападения контролер фиксировал нарушение парковки водителем «Газели».

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Как сообщает канал, водитель грузовика припарковал автомобиль в неположенном месте. На видео зафиксировано, как к сотруднику АМПП подходит мужчина, после чего между ними завязывается диалог. Через некоторое время злоумышленник отбирает у сотрудника сумку и наносит ему удар, в результате начинается драка.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти. О состоянии пострадавшего на данный момент неизвестно.

Ранее в московском метро женщина напала на подростка, который курил в вагоне электронную сигарету. На видео попал момент, как пассажирка пытается выхватить у молодого человека устройство.